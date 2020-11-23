العاهل الأردنى يستقبل الرئيس الأرمينى ويبحثان النزاع فى إقليم كارباخ

كتب مصطفى عنبر

استقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، في قصر الحسينية، الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات. وركز اللقاء على الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما تطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً الجهود المبذولة لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد العاهل الأردنى على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ضرورة المضي في جهود حل النزاع في إقليم ناغورنو كارباخ، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يضمن الأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين، ومستشارة جلالة الملك للسياسات، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين، رئيسة بعثة الشرف المرافقة للرئيس الأرميني، كما حضره عن الجانب الأرميني مستشار الرئيس ومساعداه، والسفير غير المقيم لدى المملكة.