الدقهلية تتلقى 143 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء بقيمة مليار و24 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن إجمالى متحصلات التصالح بمخالفات البناء بنطاق المحافظة حتى أمس الأحد بلغت 1 مليار و24 مليون جنيه، مضيفا أن إجمالى الطلبات المقدمة حتى الآن 143155 طلب بنطاق المحافظة وذلك بنسبة تخطت الـ98%.

وفى ذات السياق، كلف محافظ الدقهلية اليوم الاثنين، اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة برئاسة اجتماع موسع بحضور المهندس رضا الشافعى نقيب المهندسين، والمهندس مصطفى العراقى مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بديوان عام المحافظة.

وقد شارك فى الاجتماع كل من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، ومديرى الادارات الهندسية، وأعضاء لجان التصالح بالمراكز والمدن والاحياء القائمين على تنفيذ القانون للمواطنين المتقدمين للتصالح تطبيقا للقانون.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة بعض من المعوقات التى قابلت لجان التصالح العاملة فى هذا الملف، اثناء تنفيذها للقانون مع بعض من الحالات بعدد من القرى والمراكز بنطاق المحافظة، وقد ناقش الاجتماع عددا من المقترحات التى تستهدف التيسير على المواطنين وتنفيذ القانون وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين فى ذات الوقت حيث تقرر خلال الاجتماع تنفيذ عدد من المقترحات منها زيادة عدد اللجان العاملة فى ملف التصالح على مستوى كافة المراكز والمدن والاحياء والقرى، ضرورة تواجد مهندس تنظيم او ما ينوب عنه داخل المراكز التكنولوجية التى تتلقى طلبات التصالح لسرعة الفحص للطلبات المقدمة، دراسة السماح للمواطنين لسداد قيمة التصالح فى جميع البنوك المصرية على الحساب المقرر للسداد.

ويهيب محافظ الدقهلية بالمواطنين من أصحاب الشأن بسرعة التقدم بطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والتى تمارس عملها فى هذا الملف الهام على قدم وساق حرصا على صالح المواطنين والدولة.



اجتماع موسع بحضور المهندس رضا الشافعى نقيب المهندسين



الاجتماع