الحبس سنة لعاطل قتل ابنه وصلى على جثمانه بمسجد فى التجمع الخامس

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة المتهم " طارق.م"، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بقتل نجله عمداً بالتجمع الخامس.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد المنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور

وأسندت النيابة العامة للمتهم " طارق.م"، عاطل، تهمة قتل المجنى عليه نجله الطفل "م.طارق"، عمداً مع سبق الإصرار على ذلك، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، فاصطحابه لخارج مسكنه وتوجه به إلى المكان الذى أيقن به سهولة قتله، مستغلاً حداثة سنه وعدم قدرته على مقاومته، ووضع يده على فمه وأنفه مانعاً تنفسه، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهدت زوجة المتهم، أنها تبين لها قيام. وجها باصطحاب نجلها المجنى عليه، إلى أحد المساجد، وفور وصولها إلى المسجد حملت طفلها وتوجهت به إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه قد فارق الحياة.

وشهد معاون مباحث قسم التجمع الخامس، أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بقتل نجله بكتم أنفاسه بوضع يده على أنفه وفمه، مما أدى لوفاته ثم اصطحبه للمسجد للصلاة عليه.