الجمارك تضبط راكبين يهربان هواتف محمولة بمساعدة فني يعمل بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، من ضبط راكبين حاولا تهريب كمية من الهواتف المحمولة، بمساعدة فني يعمل في إحدى شركات الطيران بالمطار، تخصص في تهريب الهواتف المحمولة من الخارج، وتم ضبط الراكبين أثناء وصولهما من دبي، وضبط الفني أثناء محاولة تضليل رجال الجمارك والعبور بكمية من الهواتف حول جسده وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي رحلة رقم 913 ، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك في الراكبين أثناء إنهاء إجراءات وصولهما لكثرة مرات سفرهما وتعدد ترددهما على المطار، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY " تحت إشراف أحمد عمر وأميرة طلبة رؤساء الأقسام بالجمارك ، وتلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل الحقائب، وتم تكليف أحمد مجاهد وعماد صلاح مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين يدويا تحت اشراف احمد سيد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، وعثر معهما علي 80 هاتفا محمولا من ماركة "iPhone" مخبأة بين طيات ملابسه.

اعترف الراكبان بوجود فني يعمل بشركة طيران يساعدهما علي تهريب المحمول بالمطار، وتبين ذلك من محادثات الواتس بينهم، وتم ضبطه اثناء خروجه من الدائرة الجمركية ، وقام مصطفي صادق واحمد صبري مامورا الجمارك بتفتيش ذاتيا وعثر معه علي 30 محمولا حول جسده .

أمر عبد العال نعمان مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد التشكيل المكون من 3 افراد بعد العرض علي الدكتور مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة .



