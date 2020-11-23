اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الجمارك تضبط راكبين يهربان هواتف محمولة بمساعدة فني يعمل بمطار القاهرة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:58 ص
الجمارك تضبط راكبين يهربان هواتف محمولة بمساعدة فني يعمل بمطار القاهرة المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، من ضبط راكبين حاولا تهريب كمية من الهواتف المحمولة، بمساعدة فني يعمل في إحدى شركات الطيران بالمطار، تخصص في تهريب الهواتف المحمولة من الخارج، وتم ضبط الراكبين أثناء وصولهما من دبي، وضبط الفني أثناء محاولة تضليل رجال الجمارك والعبور بكمية من الهواتف حول جسده وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم .

 

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي رحلة رقم 913 ، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك في الراكبين أثناء إنهاء إجراءات وصولهما لكثرة مرات سفرهما وتعدد ترددهما على المطار، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY " تحت إشراف أحمد عمر وأميرة طلبة رؤساء الأقسام بالجمارك ، وتلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل الحقائب، وتم تكليف أحمد مجاهد وعماد صلاح مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين يدويا تحت اشراف احمد سيد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، وعثر معهما علي 80 هاتفا محمولا من ماركة "iPhone" مخبأة بين طيات ملابسه.

 

اعترف الراكبان بوجود فني يعمل بشركة طيران يساعدهما علي تهريب المحمول بالمطار، وتبين ذلك من محادثات الواتس بينهم، وتم ضبطه اثناء خروجه من الدائرة الجمركية ، وقام مصطفي صادق واحمد صبري مامورا الجمارك بتفتيش ذاتيا وعثر معه علي 30 محمولا حول جسده .

 

أمر عبد العال نعمان مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد التشكيل المكون من 3 افراد بعد العرض علي الدكتور مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة .

1120202394933550-IMG-20201123-WA0000
 

 

1120202394933550-IMG-20201123-WA0001 

جمارك مطار القاهرة

تهريب

هواتف محمولة

تهريب هواتف محموله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة