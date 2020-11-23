التقرير الطبى يكشف أسباب وفاة شاب عثر على جثته داخل منزله ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت النيابة العامة تقرير طبى حول العثور على جثة شاب متوفى داخل منزله فى بولاق الدكرور، وتبين من خلال تحليل عينة الدماء التى تم سحبها منه، أنه توفى نتيجة تعاطيه جرعة مخدر زائدة.

ولقى شاب مصرعه نتيجة تعاطيه المخدرات في بولاق الدكرور، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة شاب لا توجد به إصابات ظاهرة فى بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب فارق الحياة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مادة مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.