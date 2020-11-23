التحريات تكشف: لصان وراء سرقة شقة بطل العالم فى الأسكواش بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن لصين وراء سرقة شقة كريم عبد الجواد لاعب وادي دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً، حيث استولى المتهمين على مبلغ مالي وفرا هاربين، وجاري تكثيف التحريات لكشف هويتهما، تمهيدا للقبض عليهما.

كما فحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان السرقة، حيث أشارت المعاينة الأولية إلى وجود نظام كاميرات مراقبة بمحيط الشقة المسروقة ، وهو الأمر الذي يسهل مهمة رجال المباحث في التوصل لهوية المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن اللصوص استولوا على مبلغ مالي مستغلين غياب اللاعب وأسرته، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكبي السرقة، وتم الاستماع لأقوال اللاعب، لحصر المسروقات، وباشرت النيابة التحقيق.