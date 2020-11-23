الانفاق الدفاعي البريطاني يسجل ذروة ارتفاعاته منذ انتهاء الحرب الباردة

(أ ش أ)

أقرت بريطانيا أكبر زيادة منذ انتهاء الحرب الباردة في موازنتها الدفاعية والتي بلغت 5ر16 مليار جنيه استرليني اي ما يعادل 9ر21 مليار دولار أمريكي إضافة إلى موازنة الدفاع التقديرية لبريطانيا و البالغ إجماليها 41 مليار جنيه استرلينى تعادل 2ر2 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي للاقتصاد البريطاني .

وقال تقرير صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنها ستكون الزيادة الأعظم في موازنات الانفاق الدفاعي البريطانية على مدى الاعوام الثلاثين الماضية ، فيما اوضح بيان عن وزارة الدفاع البريطانية أن الزيادة ستوجه إلى تحديث منظومات الدفاع البحري و بناء السفن وكذلك مجالات الدفاع الفضائي و الرقمي و استكمال بحوث التطوير و التحديث الخاصة بنظم التسلح البريطانية بما يدعم قدرة القوات المسلحة البريطانية على مباشرة مهامها بكفاءة و احترافية عالية فى المرحلة المقبلة .

و جاءت الزيادة في موازنة الانفاق الدفاعي التكميلية للعام 2021 و حتى عام 2025 بعد سنوات طويلة من ضغط الانفاق العسكري البريطاني إلى اقصى مستوياته وهو ما اطلق صافرات إنذار خبراء الدفاع البريطانيين محذرين من تداعيات محتملة على القدرة الدفاعية لبريطانيا .

و تنوي بريطانيا خلال الأعوام الأربعة القادمة تعزيز ترسانتها البحرية بعدد 26 فرقاطة و 31 مدمرة جديدة متعددة المهام من طراز مدمرات الجيل الرابع يتم بناؤها الآن فى اسكوتلاندا ، كما تنوى بريطانيا التوسع فى امتلاك سفن البحث و الانقاذ البحرى المتقدمة متعددة الاغراض باجمالى 32 سفينة بدءا من العام القادم .

و تطمح بريطانيا من خلال زيادة موازنتها الدفاعية للعام القادم فى إنجاز انشاء" القيادة العسكرية الفضائية للمملكة المتحدة " وهى القيادة التى ستكون بحلول العام 2022 وفق ما هو مخطط لها قادرة على إدارة حروب الصواريخ بعيدة المدى و تنفيذ عمليات اطلاقها من مقرها الجاري تطويره فى اسكوتلاندا حاليا ، كما سيكون لمنظومات الذكاءالاصطناعي الدفاعية و تطبيقاتها نصيب كبير من موازنة الانفاق الدفاعى البريطانية للعام 2021 حيث تعهد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بالعمل على تطوير استثمارات بريطانيا فى بحوث التكنولوجيا الدفاعية المتطورة و تطبيقاتها .

سيكون لسلاح المدرعات البريطانى العريق نصيب ايضا من اعتمادات التمويل الاضافية للعام 2021 من خلال برنامج تحديث قدرة المدرعات البريطانية و احلال المدرعات من الطرازات القديمة عالية الكلفة التشغيلية بأخرى اكثر اعتمادية ، وقد تم تخصيص 5ر1 مليار جنيه استرلينى اضافية لدعم برنامج تحديث قدرة المدرعات البريطانية البالغ اجمالى اعتماداته الموازنية الاولية 8ر5 مليار جنيه استرلينى .

وبشكل عام تعمل بريطانيا على تعزيز قدراتها الدفاعية المتكاملة من خلال منهج شامل يزاوج بين اهداف التنمية و الأمن و الدفاع و مكافحة الارهاب معا وهو المقترب الذى وصفه المعهد الملكى بأنه بداية لسياسة دفاعية جديدة لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الاوروبى .

كما فرضت حروب الفضاء نفسها على اجندة التطوير الدفاعى البريطانية بعد ان دشنت دول عديدة فى العالم فى مقدمتها الولايات المتحدة قيادات / حرب فضائية / و / جو – فضائية / ضمن هياكلها الدفاعية ، وفى هذا الصدد تعتزم بريطانيا استكمال اول قيادة للحرب الفضائية فى تاريخها بحلول نهاية العام 2021 تخضع بعدها للتشغيل التجريبى لمدة عام قبل تدشينها كفرع دفاعى جديد مستحدث للملكة المتحدة تقوم بمهام الاستطلاع الفضائى و التجسس الفضائى و تقديم العون للقوات الجوية البريطانية و تكون جزءا من منظومة الدفاع الاستراتيجي و قيادته التى تتبع رئاسة الاركان العامة فى بريطانيا .

و تأتي اعتمادات الانفاق الدفاعي البريطانية المتزايدة فى العام القادم متماشية مع الخط العام لسياسات حلف شمال الاطلنطى للانفاق الدفاعى و ما تعهدت به حكومة بوريس جونسون من الابقاء على بريطانيا على رأس قائمة انفاق الدول الاوروبية من حيث الانفاق الدفاعى ، ففى بيان امام مجلس العموم البريطانى الشهر الماضى تعهد رئيس الحكومة البريطانية بانفاق 190 مليار جنيه استرلينى على اغراض الدفاع خلال الاعوام الاربعة القادمة و ان يزيد الانفاق الدفاعى للحكومة البريطانية بنسبه نصف نقطة مئوية عن مستوى التضخم السنوى للبلاد خلال الاعوام الاربعة القادمة التى ستنتهى بنهايتها دورة الانعقاد الحالية لمجلس العموم البريطانى .