وقالت الاستخبارات ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ إنه "بعد البحث والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على اثنين من منفذي جريمة الاغتيال (أم و ولدها) والذين اعترفا خلال التحقيقات الأولية معهما باشتراكهما بتنفيذ الجريمة بالاشتراك مع أربعة إرهابيين آخرين"



وأضاف البيان أن "الغرض من جريمة القتل هو دوافع إرهابية ، موضحا أنهما مطلوبان وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

كما لفت البيان إلى انه " تم إيداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".



وكانت مجموعة إرهابية تتنكر بزي عسكري قد تسللت إلى قرية "سموم" التابعة لناحية دجلة شمال غرب سامراء في محافظة صلاح الدين فجر السبت الماضي وهاجمت منزل مختار القرية - وهو حلقة الوصل بين سكان القرية والجهات الرسمية - وقتلته وعدد من أفراد أسرته، وتقع القرية في قاطع مشترك بين قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء.