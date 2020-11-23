الإمارات تصف الاعتداء الحوثى على محطة توزيع وقود بجدة بالجبان

كتب أحمد عرفة

أدانت دولة الإمارات الاعتداء الذى شنه مليشيات الحوثيين على محطة توزيع وقود بجدة، واصفة إياه بالجبان، وأضافت الإمارات: الاعتداء الإرهابي دليل على سعي الحوثيين لتقويض استقرار المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

ونقلت وكالة واس السعودية نقلا عن المصدر، أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.