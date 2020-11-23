الأمم المتحدة: الهجمات ضد الأهداف المدنية والبنى التحتية تنتهك القانون الإنسانى

كتب أحمد عرفة

أعرب أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن قلقه من الاعتداء الذى استهدف محطة توزيع وقود بجدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال أمين عام الأمم المتحدة، إن الهجمات ضد الأهداف المدنية والبنى التحتية تنتهك القانون الإنساني.

وفى وقت سابق، أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

ونقلت وكالة واس السعودية نقلا عن المصدر، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.