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الأمريكى للأمراض المعدية: يمكن أن نصل إلى أكثر من 300 ألف وفاة بكورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:30 م
الأمريكى للأمراض المعدية: يمكن أن نصل إلى أكثر من 300 ألف وفاة بكورونا فاوتشى
كتب أحمد عرفة

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قال مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية أنتونى فاوتشى، إن الولايات المتحدة الأمريكية الآن أمام أكثر من ربع مليون حالة وفاة، ويمكن أن نصل إلى أكثر من 300 ألف بكثير إذا لم نغير الأمور.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية، أن الوصول إلى هذا الرقم ليس حتميا بشرط إذا التزم الناس بإجراءات الصحة العامة، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وتابع مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية: لا أريد أن يكون هذا بيان يوم القيام، فمن الممكن أن نمنع الوصول إلى هذه الأرقام، فهي ليست حتمية.

 

 


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