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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جولة إعادة المرحلة الأولى.. اليوم

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:00 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جولة إعادة المرحلة الأولى.. اليوم تعزيزات أمنية - صورة أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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تعزز وزارة الداخلية من استعداداتها الأمنية، اليوم الاثنين، لتأمين انتخابات جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

وتعتمد الخطة على الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

يشار إلى أن ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق ماراثون جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل، حيث تنطلق عمليات التصويت اليوم الاثنين داخل 13 محافظة لاختيار 109 أعضاء بالبرلمان لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم من الجولة الأولى لتلك المرحلة، بعد تأجيل دائرة ديرمواس بالمنيا بالنظام الفردى والمخصص لها مقعد واحد.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من وضع كافة اللمسات الأخيرة لإتمام عملية التصويت بالداخل، من طباعة بطاقات الاقتراع والأوراق الانتخابية المطلوبة، كما تم اختبار مراكز الاقتراع من ناحية السلامة الفنية والإنشائية للمبنى والقدرة على تأمينها، فضلا عن توفير كافة المستلزمات الواقية من كورونا، حيث يتم تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع.

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