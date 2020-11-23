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أمطار متوسطة على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالعاصمة 23 درجة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:00 ص
أمطار متوسطة على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالعاصمة 23 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحا وطقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية)، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - سيدى برانى  - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، باردا على السواحل الغربية، مائلا للبرودة على جنوب سيناء، باردا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

 


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