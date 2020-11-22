اليوم السابع
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الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:54 م
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45 مصابًا فى حادث اصطدام حافلتين بالعاصمة التونسية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:53 م
45 مصابًا فى حادث اصطدام حافلتين بالعاصمة التونسية الشرطة التونسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، إصابة 45 شخصًا جراء حادث اصطدام بين حافلتين في تونس العاصمة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أنه على إثر حادث الاصطدام الذي وقع في تقاطع شارعي محمد الخامس وغانا بالعاصمة تونس، تم توفير أقسام الطوارئ بالمستشفيات ومركز الحروق، مضيفة أن 4 سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى جانب 4 سيارت أخرى تابعة لوحدات الإسعاف انتقلت سريعًا لإجلاء المصابين، ونقلهم إلى أقسام الطوارئ، مؤكدة أن الحالة الصحية لمختلف الجرحى مستقرة.
من جهتها، أفادت وزارة النقل التونسية - في البيان لها - أنه بالتزامن مع إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات أذن وزير النقل، معز شفشوق، بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.


تونس

الشرطة التونسية

حادث اصطدام حافلتين

الحكومة التونسية

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