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وزير التعليم السعودى: أجرينا مراجعات لمناهجنا لضمان خلوها من أفكار التطرف

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:16 م
وزير التعليم السعودى: أجرينا مراجعات لمناهجنا لضمان خلوها من أفكار التطرف وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ
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قال وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ،اليوم الأحد إننا أجرينا مراجعات لمناهجنا لضمان خلوها من أفكار التطرف.
وقال آل الشيخ في تصريحات أوردتها قناة " العربية" الإخبارية "إن مجموعة التعليم في G20 ، ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث"، وأن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا، وأن "تعليم الأطفال" كان التحدي الأكبر.
وأضاف "لم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء الجائحة، وخلال أسابيع استطاعت المملكة تهيئة البنية الإلكترونية للتعليم عن بعد"، مشيرا إلى أن هناك مزيدا من مشاريع التعلم عن بعد، وأن شكل التعليم ومفهومه تغيّر الآن بسبب الجائحة، واقتصاديات التعليم ستتغير أيضا بعد الأزمة".


السعودية

حمد آل الشيخ

المناهج السعودية

وزير التعليم السعودية

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