اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: تنصيب بايدن لن يشبه أى تنصيب لرئيس أمريكى فى التاريخ الحديث

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:02 ص
واشنطن بوست: تنصيب بايدن لن يشبه أى تنصيب لرئيس أمريكى فى التاريخ الحديث بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة واشنطن بوست إن تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن سيكون مختلفا عن تنصيب أى رئيس آخر فى التاريخ الأمريكى الحديث بسبب وباء كورونا.

 

وأوضحت الصحيفة أن بايدن أمضى أشهرا من حملته الرئاسية مختبئا بأمان فى قبو منزله يتواصل مع أمريكا عبر كاميرا تلفزيونية. وألقى خطابه فى مؤتمر ترشيحه فى غرفة شبه فارغة فى ولاية ديلاوير. وجاءت تصريحاته بعد إعلان فوزه فى الانتخابات أمام موقف سيارات بعيد.

 

والآن، وبعدما أصبح بايدن رئيسا منتخبا، يخطط لحفل تنصيب، مثل حملته، لا يشبه أى تنصيب آخر فى التاريخ الأمريكى الحديث.

 

وتجرى المناقشات حول مطالبة جميع الحاضرين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى، وفقا لمقابلات أجريت مع عدد من المطلعين على خطط التنصيب. وهؤلاء الذين سيتم السماح لهم بالاقتراب من بايدن سيخضعون على الأرجح لاختبار كورونا.

 

ويمكن إلغاء مأدبة الغداء التقليدية مع أعضاء الكونجرس التى تعقد بعد أداء القسم. وقد لا يكون هناك أى كرات افتتاحية، وسيتم خفض الحشود لتكون محدودة للغاية فى جميع الحالات.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن مستشارى بايدن شبه متأكدين أن ترامب لن يحضر أداء الرئيس الجديد القسم. ويجدون أنه من الصعب تصور تناول الشاى التقليدى بين الرئيسين قبل التسليم فى البيت الأبيض، والذهاب معا إلى الكابيتول، أو أن يسمح ترامب بأى صورة لنفسه وهو ينظر إلى بايدن وهو يؤدى القسم.

 

ويصر المقربون من بايدن على أن الاحتفال يجب أن يكون به الإحساس المهيب باحتفالات التنصيب السابقة، وهى رغبة لتأكيد شرعية بايدن كرئيس التى لا يزال ترامب ينكرها. إلا أن هذا الأمر يعقده حاجة أخرى ملحة، وهى ضرورة الالتزام بتوجيهات الصحة العامة التى أيدها بايدن خلال ترشحه للرئاسة ويرفب فى استعراضها فى بداية إداراته.


جو بايدن

تنصيب بايدن

الرئيس الامريكى المنتخب

الرئيس الامريكى

بايدن

رئاسة امريكا

انتخابات امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فريق "بايدن" يطلب تبرعات لدعم عملية "انتقال السلطة"‏

السبت، 21 نوفمبر 2020 08:55 م

جو بايدن: يجب توفير اختبار كوفيد 19 لأى شخص يريد الحصول عليه

السبت، 21 نوفمبر 2020 08:16 م

سيناريوهات تسليم السلطة فى البيت الأبيض.. هل يستطيع ترامب البقاء فى الحكم؟.. خبراء للجارديان: لا يوجد مسار دستورى يبقيه فى منصب الرئيس.. بايدن لديه أكثر من 270 صوتًا.. والولايات تصدق على التصويت خلال أيام

السبت، 21 نوفمبر 2020 06:30 م

تويتر يعلن تسليم إدارة بايدن الحساب الرسمى لرئيس أمريكا يوم تنصيبه فى نشرة تليفزيون اليوم السابع

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:54 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة