هل حالتك النفسية السيئة تؤثر على جهازك المناعى

كتبت نهير عبد النبى

الاضطرابات النفسية والاكتئاب من المشاكل التى تؤثر على الحالة الجسدية أيضا وليست النفسية فقط كما يعتقد الكثيرون ، وأحد الأماكن التي نرى فيها الأعراض الجسدية للاكتئاب هو جهاز المناعة في الجسم ، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأعطال في الجهاز المناعي تسبب الاكتئاب أو الاكتئاب هو الذى يؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي. لكن هناك شيء واحد مؤكد أنه يوجد علاقة وثيقة بين الاثنين.

وحسب ما ذكره موقع dispatchhealth : "لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن النوم والتوتر والنظام الغذائي والعوامل الاجتماعية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قدرة جهاز المناعة لدينا على العمل". وقد أدركنا أيضًا أن الإجهاد الزائد والتغيرات في النوم والتغيرات في الشهية والعزلة الاجتماعية هي أعراض كلاسيكية للاكتئاب.

تشير إحدى الدراسات الحديثة التي أجريت على الفئران إلى وجود علاقة بين التوتر والاكتئاب ووظيفة المناعة في هذه الدراسة ، طورت الفئران التي تعرضت للإجهاد بشكل متكرر استجابة مناعية أطلقت بروتينات التهابية في النظام تسبب هذا الالتهاب في ضمور وضعف الاستجابات في جزء من الدماغ ، مما يؤدي بدوره إلى سلوكيات اكتئابية شائعة. يشير رد الفعل المتسلسل هذا بشكل كبير إلى وجود علاقة سببية تربط بين الإجهاد ووظيفة المناعة والاكتئاب.

عند التفكير في السبب والنتيجة ، هناك ثلاثة احتمالات قد تفسر الارتباط.

1:قد يضعف الاكتئاب جهاز المناعة ويسبب زيادة التعرض للمرض.

2:قد تسبب الأمراض الخطيرة أو طويلة المدى اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب.

3:في بعض الحالات ، قد تحدث الأمراض أو الحالات بسبب نفس مسببات الاكتئاب.

وبسبب هذه العلاقة الوثيقة ، قد يكون أولئك الذين يعانون من الاكتئاب أكثر عرضة للمرض من معظم الناس. قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض معد ، ولكن هناك أيضًا حالات غير معدية يجب مراعاتها أيضًا.

من المعروف أن الاكتئاب يسبب نقص الطاقة ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى اتخاذ الأفراد خيارات حياتية سيئة، خاصة عندما يتعلق الأمر بنتائج طويلة الأجل مشاكل مثل سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة، وعادات النوم السيئة يمكن أن تؤدي كلها إلى زيادة خطر لمشاكل صحية في القلب بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ، السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وفقًا لمقال نُشر في JAMA Psychiatry ، فإن أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى المصابين بعدوى شديدة كانوا أكثر عرضة بنسبة 62 بالمائة من المتوسط ​​للإصابة باضطراب في المزاج.