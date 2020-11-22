نقيب المأذونين مطالبًا بالتوازن بين عمل كل مأذون: ليس لهم معاش أو راتب ثابت

ماجد تمراز

أكد إسلام عامر نقيب المأذونين، أن قيام المأذون بتوثيق عقد القران يكون وفقا لمحل الإقامة ومحل الاختصاص المكاني وقت توثيق عقد الزواج، مشيرا إلى أنه يجوز الاستعانة بمأذون من منطقة أخرى أو محافظة أخرى بعد موافقة المحكمة المختصة، وذلك في حالة خلو الزوجة من الموانع الشرعية والقانونية، فيتم إصدار تصريح بانتقال المأذون لإتمام هذا الزواج.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "بالنسبة للمأذونين ممنوع المأذون يخرج خارج الاختصاص المكاني ويروح يعقد قران في مكان تاني وخارج منطقة الاختصاص، والمشكلة محتاجة تتحل مع الوزارة، أولا لابد أن يكون هناك ما بين المأذونين وجود نوع من التوازن، لأن كل مأذون ليس له مرتب أو معاش ويوثق 8 أو 10 عقود طوال السنة وبالتالي يجب عمل توازن فيما بين المأذونين".

وقال: "في مأذون في القاهرة بيعمل 1000 عقد في السنة، وبتاع القرية بيعمل 10 عقود في السنة، يعني حوالي 10 آلاف جنيه في السنة وده صعب جدا أكيد".