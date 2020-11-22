نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لبطولة فرع شمال الصعيد للتايكوندو

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، المباراة النهائية لبطولة فرع شمال الصعيد للتايكوندو على مستوى المحافظة، بحضور مصطفى حسنى مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، والمستشار محمد مصطفى عضو الاتحاد المصرى للتايكوندو رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الأفريقى، وعلى مسعود رئيس مجلس إدارة نادى المحافظة، ومحمود حلمى الجاحد رئيس مجلس إدارة نادى قارون الرياضى، والكابتن تامر عبدالمنعم بطل العالم عضو مجلس إدارة نادى الشمس الرياضى، وأعضاء الاتحاد المصرى للتايكوندو لفرع شمال الصعيد، ومديرى مراكز الشباب بالمحافظة.

فى كلمته، نقل نائب المحافظ تحية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لمراكز الشباب والأندية المشاركة ولجميع اللاعبين، معربًا عن خالص تهانيه القلبية للاعبين، ومتمنيًا لهم مواصلة مشوار التفوق وحصد البطولات.

وأكد نائب المحافظ على ضرورة التحلى بالعزيمة والإرادة، واستلهام روح البطولة من النماذج المشرفة التى رفعت اسم مصر عاليًا فى النشاط الرياضى، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى الارتقاء بمنظومة الرياضة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، وتحفيز اللاعبين على مواصلة مشوار التميز والتفوق، لافتًا إلى استعداد المحافظة الكامل لتبنى العناصر الشابة الموهوبة، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم لضمان تفوقهم وحصولهم على البطولات، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية لفيروس "كورونا".

عقب نهاية المباراة، كرّم نائب المحافظ، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وقام بتسليم الميداليات والكؤوس للفائزين، حيث حصل على المركز الأول(أولاد) نادى قارون بـ 89 نقطة، والمركز الثانى مركز شباب المحافظة بـ 84 نقطة، وجاء فى المركز الثالث مركز شباب الحلافى بـ 64 نقطة، أما بالنسبة "للبنات" حصل على المركز الأول نادى قارون الرياضى بـ 73 نقطة، والمركز الثانى مركز شباب المحافظة بـ 49 نقطة، وجاء فى المركز الثالث المشروع القومى للرياضة بـ35 نقطة، كما قدم الاتحاد المصرى للتايكوندو درع الاتحاد للدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

الجدير بالذكر أن عدد اللاعبين المشاركين فى هذه البطولة 300 لاعب ولاعبة يمثلون 20 فريقا من مختلف مراكز الشباب والأندية بمحافظة الفيوم، وأقيمت فعاليات البطولة على ملعب الصالة المغطاة بنادى قارون الرياضى على مدى يومى الجمعة والسبت.