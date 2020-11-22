اليوم السابع
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نائب رئيس الوزراء العُمانى يؤكد مضى بلاده فى "النهضة المتجددة"

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:14 ص
نائب رئيس الوزراء العُمانى يؤكد مضى بلاده فى "النهضة المتجددة" نائب رئيس الوزراء العُماني
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أكد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أن ما تحقق على الأرض العُمانية خلال الخمسين عاماً الماضية، هو نتاج استراتيجية تنموية شاملة نُفذت على مراحل متعددة ووفق خطط ودراسات مستفيضة، والتي أبرزها الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" التي يشرف عليها السلطان هيثم بن طارق.
 
وقال أسعد بن طارق، إن سلطنة عُمان ماضية في طريق نهضتها المتجددة تحت ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، ووفق تلك الرؤية المستقبلية التي تبشر بالاستقرار والنمو وتعزز من الاهتمام بالابتكار والبحث العلمي ومخرجاته، موضحاً أن المستقبل يحتم على عُمان زيادة التنوع الاقتصادي لرفد مدخلات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
 
ووصف مسيرة النهضة العُمانية التي تواصل تحقيق إنجازاتها بكل ثقة واقتدار في عهد السلطان هيثم بن طارق وما حققته في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، بأنها "نبراس يُستنار به"، مشيراً إلى أن هذه النهضة قامت على مبادئ من المساواة والعدالة ونشر قيم السلم والتسامح والحوار والإخاء مع الجميع.

نائب رئيس الوزراء العُماني

عمان

رؤية عُمان 2040

هيثم بن طارق

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