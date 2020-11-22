مقتل شخص فى مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

لقى شخص يبلغ من العمر 42 عاما يدعى "تامر.ي" مقيم شارع الترعة ثان المحلة، مصرعه، إثر إصابته بجروح قاتله، على يد آخر، بسبب خلافات سابقة بينهما، وفر المتهم هاربا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص بشارع الترعة دائرة القسم.

انتقل الرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وتبين مقتل شخص يدعى "تامر.ي" 42 سنة إثر مشاجرة مع آخر بسبب خلافات سابقة بينهما، وتكثف الاجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة.