مصدر ينفى لـ"اليوم السابع" استضافة مصر لاجتماع الحوار الليبى ديسمبر المقبل

كتب - أحمد جمعة

نفى مصدر مسئول في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ما تناقلته وسائل إعلام عربية حول استضافة القاهرة لاجتماع لجنة الحوار السياسى الليبى شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الأخبار التي تشير للاجتماعات في العاصمة المصرية غير صحيحة ومغلوطة.

كانت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز قد أعلنت انتهاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، دون تسمية حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات محتملة عام 2021.

وقالت وليامز، خلال مؤتمر صحفي عقدته في تونس الأحد الماضى: "لدينا الآن خارطة واضحة لإجراء الانتخابات".

وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أن التصويت على منع تولي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية لكل مسؤول حكومي أو تشريعي منذ 2014 إلى يوم، فشل، رغم موافقة 61% عليه من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي في تونس.

وصرحت وليامز بأن التصويت على المقترح انتهى بتصويت 45 بالموافقة على المقترح ورفض 29، إذ لم تبلغ النسبة 75%، وهو الشرط المطلوب لتمرير القرار.

وكشفت المسؤولة الأممية عن التوصل لتوافق على 3 ملفات مهمة خلال الملتقي السياسي الليبي في تونس، تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية، ومعايير الترشح، وخارطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء.