اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدينة تمنح 645 دولاراً لمن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:15 م
مدينة تمنح 645 دولاراً لمن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا كورونا - ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزيرة الصحة في هونغ كونغ، صوفيا تشان، إن المدينة سوف تمنح مبلغ 5 آلاف دولار من عملة هونج كونج (645 دولاراً أمريكياً) لمرة واحدة لأي شخص بها ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لتشجيع الناس على إجراء فحوص كشف الإصابة.
 
وذكر تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هونغ كونغ أن تشان قالت في مقابلة إن مكتب العمل والرعاية الاجتماعية سوف يعلن تفاصيل خطة المنحة.
 
وقالت إن الحكومة تقوم بإنشاء خمسة مراكز فحص مجتمعية أخرى، إضافة إلى المراكز الأربعة العاملة بالفعل بحسب الشرق الأوسط.
 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير أن هونغ كونغ سوف تفرض قيوداً اجتماعية جديدة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا محلياً، لدرجة أدت إلى الإعلان أمس (السبت) عن تأجيل فقاعة سفر مزمعة بين هونغ كونغ وسنغافورة لمدة أسبوعين.
 
 

هونج كونج

كورونا

اخبار كورونا

كورونا فى هونج كونج

فيروس كرونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة