مدير تعليم قوص بقنا : 100 مدرسة تعمل بكاميرات مراقبة

قنا_ صابر سعيد

قال الدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب قنا، إن المنظومة الرقمية تسير بخطئ واسعة بمدارس الإدارة، ويوجد100 مدرسة تابعة لإدارة تعمل بنظام كاميرات المراقبة بالإضافة إلى اكتمال دورة تحرير مرتبات العاملين إلكترونيا بدءا من تحريرها وتغذيتها بموقع الدفع الالكترونى الخاص بالإدارة ليتم مراجعتها إلكترونيا ودفعها بحساب كل موظف تابع للإدارة.

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى قام بها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، لمدرستى وحدة خزام و أحمد عايد الابتدائية المشتركة جنوب مركز قوص، حيث تابع عمر خلالها جاهزية مدارس قوص المخصصة مقار انتخابية تزامنا وبدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب والتى ستنطلق غدا بـ 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركز إنتخابى بمراكز محافظة قنا.

وفى نفس السياق أشار هانى أنيس، المسؤول الإعلامى لإدارة قوص التعليمية، إلى أنه يجرى التنسيق مع مديرى مدراس الادارة، لتزويدها بكاميرات مراقبة بالتعاون مع مجلس أمناء كل مدرسة لزيادة الإحكام والرقابة الميدانية بطرقات وأفنية المدارس حفاظا على أرواح الطلاب أثناء وعقب انتهاء اليوم الدراسى .

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قد أعلن مارس الماضى خلال لقائه مع مواطنى مركز قوص بقاعة ريماس شمال المدينة، بحضور الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المحافظة دخلت عصر الرقمنة، مناشدا المؤسسات الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات للدخول بالمنظومة من خلال المراكز التكنولوجية بكل مركز بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية والتى قطعت شوطا كبيرا دعم منظومة الرقمنة.