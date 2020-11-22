محافظ أسوان يتفقد أكبر قافلة إنسانية ويؤكد توزيعها بضوابط للأسر الأولى بالرعاية

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قافلة المساعدات الغذائية والبطاطين والملابس الجاهزة وأجهزة الغسيل الكلوي المقدمة من صندوق "تحيا مصر" لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مدن وقرى المحافظة مجاناً وذلك برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمبادرة " نتشارك.. علشان بكره " فى أكبر قافلة إنسانية فى العالم لرعاية مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية استعدادا لفصل الشتاء.

وأكد محافظ أسوان، على أن القافلة تظهر مدى قدرة مصر على التعامل مع الظروف الإقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع نظراً لتداعيات جائحة كورونا ، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية طبقاً لضوابط محددة بشكل منظم ووفقاً للأسماء التى تم حصرها بمنتهى الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها حيث يتم تسليمها بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعى ثم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية على المستحقين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد اللواء أشرف عطية ، على ضرورة الرقابة الحازمة ومتابعة آلية التوزيع لضمان عدم إستخدام هذه المساعدات فى أى دعاية إنتخابية أو مصالح خاصة مع عدم تحميل المستفيدين أى مصروفات ، بجانب عدم بيعها أو توزيعها ضمن خدمات الجمعيات المنوط بها عملية التوزيع ، بالإضافة إلى مراعاة التباعد وعدم التزاحم ، وتطبيق الإجراءات الوقائية التى أعلنتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.

وكشف محافظ ، أن قافلة صندوق تحيا مصر لمحافظة أسوان شملت 5 سيارات ومقطورة محملة بـ 5 ألاف و 885 شنطة دواجن حيث تضم كل شنطة عدد 2 من الدواجن بمتوسط وزن 2,3 كيلو جرام ، وأيضاً 2500 شنطة وجبات غذائية تتضمن 5 كيلو أرز و 2 كيلو سكر و 350 جرام سمن ، و 700 مللى زجاجة زيت و 100 جرام شاى ، و 1.5 كجم مكرونة ، و 500 جرام فول فى إطار مباردة " بالهنا والشفا "، لافتاً إلى أن القافلة شملت 5 ألاف و 500 بطانية ضمن مبادرة " شتاء آمن " وذلك دعماً للأسر الأكثر احتياجا لمواجهة برد الشتاء القارص.

وقدم اللواء أشرف عطية، شكره لرئيس الجمهورية، على هذه المبادرة المليونية الإنسانية التى تأتى ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة لتقديم أوجه الرعاية والدعم للأسر الأولى بالرعاية ، مشيداً بالدور الذى يقوم به مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى وبإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لتنفيذ مثل هذه المبادرات الرئاسية بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بما يصب فى مصلحة المواطن البسيط والأسر الأكثر إحتياجاً.