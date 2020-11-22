اليوم السابع
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متحدث العدالة والتنمية يهين المعارضة: تتسولون الديمقراطية من الخارج

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:50 م
متحدث العدالة والتنمية يهين المعارضة: تتسولون الديمقراطية من الخارج أردوغان
كتب- هاشم الفخراني

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انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك، حزب الشعب الجمهورى، مدعيًا أن مسؤوليه يتسولون الديمقراطية من رؤساء الدول الأجنبية، وذلك على خلفية تضامن السياسيين الأوروبيين مع رئيس حزب الشعب، كمال كليتشدار أوغلو، إثر تهديدات تلقاها من زعيم المافيا التركية، علاء الدين تشاكجى، قبل أيام بسبب هجومه على رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركى، دولت بهتشلي.

 

ووفقًا لـ"تركيا الآن"، قال تشيليك، خلال كلمته بالمؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، بمدينة إسبرطة، أن حزب الشعب الجمهورى يرى الديمقراطية أداة تجارية ومنتجًا يمكن استيراده، مضيفًا: «مفهوم الديمقراطية لدى أولئك الذين يسعون منذ سنوات نحو الوصاية من الخارج، ويدعمون الوصاية من الداخل لا يعطى أى أهمية إلى الأمة».

 

وتابع تشيليك: «بالأمس، أدلى شخص من إدارة حزب الشعب الجمهورى بتصريح. يتحدث إلى الأجانب ويقول مطلبنا من بايدن سيكون الديمقراطية، هل يمكنك أن تتخيل؟ أن أولئك الذيم لم يقوموا بتهنئة الرئيس رجب طيب أردوغان الذى فاز فى كل انتخابات تجرى فى بلاده، وتم انتخابه بالتصويت الشعبى للجمهورية التركية، يتسابقون لتهنئة من فازوا بالخارج سعيًا منهم وراء الحصول على الدعم الخارجي».


تركيا

الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان

المعارضة التركية

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