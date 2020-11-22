اليوم السابع
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كورونا يفتك بالبرلمان التركى.. واحد من بين 6 نواب مصاب بالفيروس

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:28 م
كورونا يفتك بالبرلمان التركى.. واحد من بين 6 نواب مصاب بالفيروس البرلمان التركى - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تصاعد حجم إصابة البرلمانيين في البرلمان التركي بفيروس كورونا، بما يعادل ما يقرب من 20% من المشرعين، حسبما أفاد موقع دوفار الإخباري. 

وأضاف التقرير، إن ما يقرب من 20 مشرعا في الوقت الحالي يتلقون العلاج في منازلهم أو في المستشفى، وقد أصيب أحد المشرعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالفيروس القاتل مرتين. 

يأتي هذا التقرير، بينما تشهد تركيا الموجة الثانية من تفشي الفيروس، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات صارمة يوم السبت لوقف انتشار الفيروس.

كان أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، زيادة حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا في تركيا، 8 أضعاف خلال 4 أشهر فقط.

وأوضح الوزير، الذي شارك تلك الإحصائيات على حسابه الخاص فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "لقد زاد عدد حالات الإصابة الحرجة 8 أضعاف خلال 4 أشهر، بينما ارتفع عدد المرضى الجدد في يوم واحد أكثر من 5000 حالة إصابة، وتم تسجيل 141 حالة وفاة يوم أمس."

كانت الوزارة قد أعلنت فى يوم 20 نوفمبر أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة الحرجة قد وصل إلى 3 الآف و990 حالة. كان هذا العدد فى البيانات التى أعلنتها الوزارة يوم 29 يوليو الماضى هو 542 حالة إصابة.

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