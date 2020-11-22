قطار المحاكمات.. نظر دعوى رئيس الزمالك ضد قرار الأولمبية بعزله اليوم

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر العديد من الدعاوى الهامة، ولعل أبرزها دعوى رئيس الزمالك على قرار الأولمبية بعزله، والحكم على 35 متهما بأحداث جزيرة الوراق، محاكمة 11 متهما بقضية "التخابر مع داعش".

دعوى رئيس الزمالك

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.

محاكمة 11 متهما بقضية "التخابر مع داعش"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش".

وشملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

غلق اليوتيوب داخل مصر

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، إعادة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتى حملت رقم 60693 لسنة 66 ق، والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر.

وقالت الدعوى، "لا بد من حجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.