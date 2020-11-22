فلكى كويتى: أبكر وقت لغروب الشمس فى السنة الثلاثاء المقبل

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قال الفلكي الكويتى عادل السعدون إن أبكر وقت لغروب الشمس في السنة يحدث ابتداء من بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة 49ر4 مساء، وحتى 9 ديسمبر المقبل.

وأضاف السعدون - في تصريح اليوم الأحد - أن الأرض تدور حول الشمس دورة كاملة خلال 365 يوما وربع اليوم، وللأرض دورة ثانية؛ حيث تدور على محورها كل يوم مدة 24 ساعة، وهذا المحور ليس قائما مع الشمس، بل مائلا 23 درجة ونصف الدرجة، ولهذا السبب تحدث الفصول ويحدث اختلاف طول اليوم بشكل تدريجي بالزيادة والنقصان كل يوم.

وأوضح أنه في 23 مارس من كل عام، يتساوى الليل والنهار، وفي 20 يونيو يكون طول النهار بأقصى حالاته، بطول 14 ساعة ودقيقة واحدة و40 ثانية، بينما في 23 سبتمبر يتساوى الليل والنهار مرة أخرى، وفي 21 ديسمبر يكون الليل في أقصر حالاته، بطول 10 ساعات و15 دقيقة و47 ثانية.

وبالنسبة لوقت شروق الشمس، لفت الفلكي الكويتي إلى أن أبكر شروق للشمس يحدث في 8 يونيو من كل عام؛ حيث يكون في الساعة 4 و47 دقيقة صباحا، أما آخر وقت لشروق الشمس فيكون يوم 4 يناير، في الساعة 6 و43 صباحا، بينما في الصيف يكون آخر غروب للشمس في 22 يونيو في الساعة 6 و51 دقيقة.