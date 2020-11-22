فقدان النطق والحركة.. أعراض خطيرة لكورونا (فيديو)

حمى وكحة وسعال وإرهاق، مع فقدان الشم والتذوق، أعراض شائعة لفيروس كورونا، منذ اجتياح الوباء للعالم قبل شهور، لكن الجديد أن منظمة الصحة العالمية تحدثت عن أعراض أخرى أكثر خطورة

ونصحت من تظهر عليهم بالذهاب إلى المستشفى فورًا، أهم تلك الأعراض الجديدة، فقدان النطق والحركة والارتباك وألم الصدر إضافة للأعراض المعتادة مثل ضيق الصدر أو صعوبات التنفس أما الأعراض الأقل شيوعا فتشمل الصداع والتهاب الحلق والإسهال

ويعاني بعض المصابين من طفح أو تلون جلدى خاصة بالقدمين وتعاني بعض الحالات من آلام متفرقة بالجسم أو إحمرار وحساسية فى العينين

قائمة الأعراض تتسع وتزيد خطورة ولا نعرف هل هو أمر عارض أم طفرة مزعجة؟!