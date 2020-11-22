عمدة لندن محذرا من التهاون بكورونا: أعظم اختبار واجهه جيلنا على الإطلاق

كتب محمد شعلان

حذر صادق خان، عمدة لندن، تهاون سكان عاصمة المملكة المتحدة من الموجة الثانية من فيروس كورونا وارتفاع الإصابات، وغرد صادق خان على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" قائلا " هذا الفيروس القاتل هو أعظم اختبار واجهه جيلنا على الإطلاق. يجب علينا جميعًا أن نلعب دورنا، وأن نتبع القواعد ونعتنى ببعضنا البعض. ونحن أقوى عندما نقف معا للخروج من هذه الأزمة".



عمدة لندن على تويتر

و أكد صادق خان، عمدة لندن، أن تطبيق بريطانيا الاغلاق الثانى لتقليل إصابات فيروس كورونا، سيكون له تأثير بالغ على سكان لندن وأصحاب الأعمال الحرة، وغرد عمدة لندن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "لا شك فى أن هذا الإغلاق الوطنى الثانى سيكون بمثابة ضربة كبيرة لسكان لندن والشركات. ولكن هذا هو الشيء الصحيح الذى يجب فعله لإنقاذ الأرواح وحماية الوظائف ومنع إرهاق قطاع الصحة، وسنتجاوز هذا معًا".

وفرضت المملكة المتحدة نظامًا ثلاثى المستويات للقيود المحلية لـ COVID-19 فى منتصف أكتوبر، وبدأ الإغلاق الذى من المقرر أن يستمر حتى 2 ديسمبر على أقرب تقدير، حيث تم إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر غير الضرورية ويمكن للأشخاص مقابلة شخص واحد فقط من منزل آخر فى الهواء الطلق.

وكانت قد أظهرت أرقام رسمية، أن الإنتاج الاقتصادى البريطانى لكل ساعة عمل انخفض 1.8 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو، حين كانت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا فى ذروتها، وهو تراجع يقل عن الهبوط البالغ ثلاثة بالمئة وفقا لتقديرات مبدئية فى أغسطس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أن الإنتاج لكل ساعة عمل تراجع 21.7 بالمئة ما يماثل التقدير الأولى وقرب الانخفاض الفصلى القياسى البالغ 19.8 بالمئة فى الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس الفترة.