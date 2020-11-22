اليوم السابع
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ضبط 118 جوال أحجار خام الذهب بأسوان

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:44 ص
ضبط 118 جوال أحجار خام الذهب بأسوان تنقيب - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط  118 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب بأسوان فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى والمرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط (عدد 3 سيارات نقل) مُحمل عليها (118 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب وزنت حوالى 4,750 طن- أداة حفر وتكسير الأحجار والصخور "هيلتى"- أسطوانة بوتاجاز).
بمواجهة قائديها إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إستخلاص خام الذهب من الأحجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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