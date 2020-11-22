شاهد.. عقار 12 طابقا مائل بالإسكندرية.. والمحافظ يقرر الإخلاء وبدء الهدم

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيان اليوم اكدت فية أنه حفاظا على سلامة المواطنين، تم إخلاء العقار الكائن بـ140شارع الأميرية مع النصرية بحى غرب والمكون من 12 طابقا ويقطن به 12 أسرة، للبدء فى أعمال هدم العقار حتى سطح الأرض.

جاء ذلك وفقا لقرار اللجنة الهندسية التى أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشكيلها فورا من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. والتى انتقلت على الفور إلى العقار حيث تبين أن العقار يمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين وأوصت بالإزالة الفورية له.

وكلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بتقديم كافة المساعدات لسكان العقار وفقا للإجراءات العاجلة التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى فى مثل تلك الحالات .كما كلف المحافظ بسرعة فحص العقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسى وعدم تأثرها.

من جانبها؛ أوضحت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب أن العقار تم بناءه عام 2014 م وكان مكون من 10 أدوار، ثم قام مالك العقار عام 2017 م ببناء عدد 2 دوار بالمخالفة للقانون، وعدم الأخذ فى الاعتبار السلامة الإنشائية.

وأشارت أنه منذ عام حدث ميل للعقار بمقدار 20 سم، وأصدر الحى قرارا بإخلاء العقار لأنه يمثل خطورة داهمة، إلا أن السكان رفضوا تنفيذ ذلك، وقاموا بالمكوث بالعقار على مسئوليتهم الشخصية، ولم يقوموا بأى إجراءات جادة لإصلاح العقار.

وأضافت أنه يوم الأربعاء الماضى حدث ميل شديد للعقار دون سابق إنذار ليصل الميل إلى 50 سم وتصدع فى أرضية العقار، الأمر الذى دعى إلى التدخل الفورى والإخلاء الجبرى للسكان حفاظًا على أرواحهم وحماية المنازل المحيطة.



