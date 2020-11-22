شاب يشنق نفسه داخل حظيرة مواشى فى الدقهلية بسبب خلافات مع والده

الدقهلية شريف الديب

تخلص شاب من حياته بعزبة المريسى التابعة لبندر بلقاس بمحافظة الدقهلية، وذلك بشنق نفسه داخل حظيرة المواشى بسبب خلافات عائلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز بلقاس من المستشفى العام بوصول شاب جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل الرائد يوسف صبرى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى "أحمد ع" 19 سنة حاصل على دبلوم، وتبين أنه متوفى عن طريق اسفكسيا الخنق، ووجود آثار خنق حول الرقبة.

وبسؤال والده عز الرجال 50 سنة ، أكد بأنه فوجئ بقيام نحله بالانتحار عن طريق شنق نفسة ، بعد قيامه بربط حبل فى حلقة حديد بسقف حظيرة المواشى، وصعد فوق مربط الماشية.

وأكد بأنه استعان بعدد من الجيران وقام بانزاله ، و نقله المستشفي، وبسؤاله عن سبب الانتحار أكد وجود خلافات عائلية بينهم منذ فترة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.