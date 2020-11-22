رئيس مدينة أجا بالدقهلية يكشف غياب 128 طبيب وممرضة و25 موظف.. صور

الدقهلية شريف الديب

كشفت جولة مرورية لرحاب المزين رئيس مركز ومدينة اجا، بمحافظة الدقهلية، يرافقها أحمد حجازى نائب رئيس المركز، وفريق العمل التنفيذى بإدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى، وذلك أثناء المرور على مستشفى أجا العام، لمتابعة انضباط سير العاملين وحسن سير العمل بها ومدى التزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، و مدى تطبيق الاجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أسفر المرور المفاجئ عن غياب 128 موظف مابين طبيب وممرض وفنى وإدارى، وأسفر عن تشطيب على 25 موظف بوحدة الحسابات والماهيات التابعة للإدارة الصحية باجا بمبنى مستشفى اجا، وذلك لعدم تواجدهم بالعمل، وتم إعداد مذكرة للعرض من رئيس المدينة لإحالتها على مدير إدارة الصحة بأجا، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم لاتخاذ اللازم.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن حملات التفتيش الدورية على كافة القطاعات الخدمية التى تقع داخل نطاق مركز ومدينه اجا مستمرة تنفيذاً لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمرور الدورى والمفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً للوقوف على الخدمات المقدمةللمواطنين ورصد أى سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أى مصلحة حكومية بدائرة المركز.