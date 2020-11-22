رئيس أركان الجيش السودانى من الحدود الإثيوبية: نتابع بقلق ما يجرى فى تيجراى

كتب سمير حسنى

زار الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية الحدود مع إثوبيا، مؤكدا أن بلاده تتباع بقلق ما يدور في إقليم تيجراي، والصراع العسكري بين الحكومتين المركزية والمحلية.

وشدد رئيس أركان الجيش السوداني، على أن الخرطوم تعمل على تأمين الحدود خاصة مع تدفق اللاجئين.، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وكشفت جبهة تيجراي اليوم عن أنها أوقفت تقدم القوات الإثيوبية، فى الإقليم، واتهم الجيش الإثيوبي الجبهة بتدمير الطرق والجسور المؤدية للجنوب.

فى غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، أن الجيش الإثيوبي سيستخدم الدبابات لحصار ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الشمالي المتمرد، وأنه يحذر المدنيين من أنه قد يستخدم أيضا المدفعية لقصف المدينة.

وقال المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيجايي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية "المراحل القادمة هي الجزء الحاسم من العملية وتتمثل في حصار ميكيلي باستخدام الدبابات وإنهاء المعركة في المناطقة الجبلية والتقدم نحو الحقول".

ويقاتل الجيش الإثيوبي المتمردين بالإقليم، ولم يرد زعماء المتمردين على طلبات للتعليق.