اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تكسير رصيف شارع البطل بالهندسين للمرة الثانية.. والمحافظة: تسليمه فى ديسمبر

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:30 م
تكسير رصيف شارع البطل بالهندسين للمرة الثانية.. والمحافظة: تسليمه فى ديسمبر تعديلات بالرصيف
كتب سيد الخلفاوى تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد "اليوم السابع" أعمال تكسير ورفع لـ"بلاط الإنترلوك" برصيف شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين بالجيزة، للمرة الثانية فى أقل من سنة، حيث تم إزالة الأرصفة ضمن خطة تطوير الشارع التى بدأت قبل سنة، وتم تركيب البلاط أكثر من مرة خلال هذه المدة، ويجرى عدد من العمال أعمال خلع وتركيب لبلاط الإنترلوك برصيف موازى لمبنى المصل واللقاح.
 
وقالت الشركة المنفذة لأعمال تطوير الشارع، أنها تستعد لتسليم الشارع بعد تطويره، حيث سيتم تسليمه الشهر المقبل، مشيرة إلى أن هناك لجنة من مديرية الطرق بالجيزة عاينت الشارع، وأبدت بعض الملاحظات على مستوى تركيب بلاط الإنترلوك، مما استدعى إجراء بعد التعديلات والإصلاحات لتلافى الملاحظات استعدادا للتسليم.
 
وكانت أجهزة محافظة الجيزة قد استأنفت أعمال تطوير شارع البطل أحمد عبد العزيز بالعجوزة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الشوارع الرئيسية والمحاور المرورية، تحت إشراف مديرية الطرق بالجيزة.
 
وشملت أعمال التطوير إعادة رصف الشارع وتجديد الحدائق، وأعمدة الإنارة والأرصفة وتوحيد ألوانها، وتركيب بلدورات جديدة للرصيف ، كما تم تجديد الإنارة بالجامل وتركيب لمبات ليد، بالإضافة إلى توحيد مستوى ارتفاع الأرصفة.
 
تكسير رصيف شارع البطل بالهندسين للمرة الثانية (1)
 

 

تكسير رصيف شارع البطل بالهندسين للمرة الثانية (2)
 

 

تكسير رصيف شارع البطل بالهندسين للمرة الثانية (3)
 

 

تكسير رصيف شارع البطل بالهندسين للمرة الثانية (4)
 

 

تكسير رصيف شارع البطل بالهندسين للمرة الثانية (5)
 
تكسير-رصيف-شارع-البطل-بالهندسين-للمرة-الثانية-(1)

 


الجيزة

شارع البطل

احمد عبد العزيز

رصف الطرق

محافظة الجيزة

مديرية الطرق بالجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أول زفة بعد إلغاء الحظر.. 20 سيارة في شارع البطل (فيديو)

الإثنين، 29 يونيو 2020 12:37 ص

رسالة لمحافظ الجيزة.. حفر خطيرة فى شارع البطل تتسبب فى شلل مرورى (فيديو)

السبت، 14 مارس 2020 04:26 م

زحام مرورى بشارع البطل أحمد عبد العزيز اتجاه الدقى بسبب زيادة الأحمال

الخميس، 27 فبراير 2020 11:59 ص

كثافة مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى..صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:47 ص

تباطؤ حركة السيارات بشارع البطل أحمد عبد العزيز اتجاه الدقى

الخميس، 20 فبراير 2020 11:24 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة