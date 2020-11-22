تكسير رصيف شارع البطل بالهندسين للمرة الثانية.. والمحافظة: تسليمه فى ديسمبر

كتب سيد الخلفاوى تصوير خالد كامل

رصد "اليوم السابع" أعمال تكسير ورفع لـ"بلاط الإنترلوك" برصيف شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين بالجيزة، للمرة الثانية فى أقل من سنة، حيث تم إزالة الأرصفة ضمن خطة تطوير الشارع التى بدأت قبل سنة، وتم تركيب البلاط أكثر من مرة خلال هذه المدة، ويجرى عدد من العمال أعمال خلع وتركيب لبلاط الإنترلوك برصيف موازى لمبنى المصل واللقاح.

وقالت الشركة المنفذة لأعمال تطوير الشارع، أنها تستعد لتسليم الشارع بعد تطويره، حيث سيتم تسليمه الشهر المقبل، مشيرة إلى أن هناك لجنة من مديرية الطرق بالجيزة عاينت الشارع، وأبدت بعض الملاحظات على مستوى تركيب بلاط الإنترلوك، مما استدعى إجراء بعد التعديلات والإصلاحات لتلافى الملاحظات استعدادا للتسليم.

وكانت أجهزة محافظة الجيزة قد استأنفت أعمال تطوير شارع البطل أحمد عبد العزيز بالعجوزة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الشوارع الرئيسية والمحاور المرورية، تحت إشراف مديرية الطرق بالجيزة.

وشملت أعمال التطوير إعادة رصف الشارع وتجديد الحدائق، وأعمدة الإنارة والأرصفة وتوحيد ألوانها، وتركيب بلدورات جديدة للرصيف ، كما تم تجديد الإنارة بالجامل وتركيب لمبات ليد، بالإضافة إلى توحيد مستوى ارتفاع الأرصفة.