اليوم السابع
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الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:59 م
خالد صلاح
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تفاصيل تعديل السعودية لتكلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور.. إنفوجراف

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:28 م
تفاصيل تعديل السعودية لتكلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور.. إنفوجراف تفاصيل تعديل السعودية لتكلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

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وافق مجلس الوزراء السعودى على تعديل فقرة من جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سواء برا، أو بحرا، أو جوا، بالنسبة للتكلفة والوقت، ويأتى ذلك فى إطار تحسين وتطوير ما يتعلق بتأشيرات الدخول للمملكة، حيث يقضى التعديل الجديد بمنح تأشيرة لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، أو تأشيرة لمدة 4 أيام برسم 300 ريال.

وأشارت صحيفة "أم القرى" السعودية الرسمية، عبر موقعها الإلكترونى، إلى أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، لتكون بالنص الآتى :

 

تفاصيل تعديل السعودية لتكلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور
تفاصيل تعديل السعودية لتكلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

 

 

 


تاشيرة السعودية

تاشيرات الحج

تاشيرات العمرة

السعودية

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