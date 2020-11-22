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تجديد حبس الأم المتهمة بخنق رضيعها حتى الموت فى السلام 15 يوما

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:52 م
تجديد حبس الأم المتهمة بخنق رضيعها حتى الموت فى السلام 15 يوما حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس الام المتهمة بقتل نجلها الرضيع لمدة  15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية. 

 

وكان قسم شرطة السلام، قد تلقى إخطارا من مستشفى السلام يفيد بوصول طفل رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة بصحبة والدته وزوج والدتها، وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وتحفظ رجال المباحث على الفتاة وزوج والدتها.

 

وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة وراء ارتكاب الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأنها على علاقة غير شرعية بشاب وحملت منه سفاحا، وبعد عملية الولادة وضعت يدها على فمه حتى فارق الحياة لعدم اعتراف والده به ورفضه الزواج منها، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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