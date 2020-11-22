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انهيار أجزاء من عقار قديم بمحرم بك وسط الإسكندرية دون إصابات

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:38 م
انهيار أجزاء من عقار قديم بمحرم بك وسط الإسكندرية دون إصابات انهيار عقار - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت منطقة محرم بك التابعة لحي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، انهيار أجزاء من عقار بناء قديم، ولم يسفر عن أي إصابات، وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً بشأن سقوط أجزاء من عقار في شارع أمير البحر بمحرم بك، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم محرم بك وقيادات حي وسط الإسكندرية، لمتابعة البلاغ. 
 
بعد المعاينة، قامت قوة قسم محرم بك وحي وسط الإسكندرية، بإخلاء العقار من السكان لحين انتهاء المعاينة، كما تم توفير لهم مساكن إيواء مجهزة للأسر المتضررة، وتم عمل كوردون امني حول العقار. 
 
وتم تحرير محضر بقسم محرم بك بشأن واقعة انهيار أجزاء من عقار بناء قديم، وجاري عمل اللازم.
 
 
 
 
 
 
 

 


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