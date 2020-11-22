انطلاق أيام الخرطوم الشعرية بمشاركة مصرية

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انطلقت اليوم الأحد "أيام الخرطوم الشعرية"، التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، بمشاركة شعراء سودانيين وعرب وأفارقة من عدة دول، بينها مصر.

ويشارك في تلك الفعالية من مصر الشاعر حسن عامر، ومن العراق الشاعر عارف الساعدي، ومن موريتانيا الشاعر داوود جاه، ومن اليمن الشاعرة نجود القاضي، وعدد كبير من شعراء السودان، من بينهم عبدالقادر الكتيابي، ومحمد المؤيد مجذوب.

وتقام خلال "أيام الخرطوم الشعرية" معارض لعدد من دور النشر السودانية والعربية، من بينها دار جامعة الخرطوم للنشر، ودائرة الثقافة بالشارقة، وتقام الفاعلية بديلا عن "مهرجان الخرطوم للشعر العربي"، الذي تم إرجاء دورته الرابعة بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأشاد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للفاعلية اليوم، بدور بيت الشعر بالخرطوم في تشجيع حركة النشر في الشعر، وبطباعة العديد من الدواوين، على الرغم الحركة المحدودة للنشر في السودان.

وأكد أن لبيت الشعر دورا مهما في خدمة الشعر والشعراء، فضلا عن الفعاليات والأمسيات الأدبية والنوعية المتميزة التي يقيمها.

من جانبه، أكد مدير بيت الشعر الدكتور الصديق عمر الصديق، أن الحرية التي نادت بها ثورة ديسمبر آتت أكلها لدى الشعراء الذين صاروا يعبرون عنها في أشعارهم، لافتا إلى أن بيت الشعر أقام أكثر من فعالية هذا العام.