النيابة تستمع لأقوال أهل الشاب المنتحر بسبب لعبة قمار إلكترونية فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

استمعت نيابة الساحل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد خطاب رئيس النيابة، الي اقوال أهل الشاب المنتحر بدائرة القسم، حيث اكدوا أن السبب الذى دفع نجلهم إلى الانتحار هو خسارته مبلغ مالى 50 الف جنيه في لعبة مراهنات اليكترونية، موضحين أنه عقب خسارته هذه انتابته حالة اكتئاب شديدة، مضيفين أنه كان يتركهم ويجلس فى غرفته فترات كبيرة دون أن يتحدث مع أحدا منهم.

واضاف أهل الشاب المنتحر انهم حاولوا تهدئته واقناعه انه سوف يعوض خسارته من طريق خلال اخر، وأنه وجوده بينهم هو أهم من المال، موضحين جميع محاولتهم كانت تبوء بالفشل دون استجابه منه، وأشار أهل الشاب المنتحرأنهم فوجئوا باقدامه علي الانتحار وترك "رسالة " لوالده يطلب منه مسامحته على الانتحار.

كانت مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد انتحار «باسم. أ. و» 28 سنة يعمل سائقًا بشركة لتوصيل المواطنين بإلقاء نفسه من نافذة شقته بالطابق الرابع، ما أسفر عن إصابته بكسر بعظام الجمجمة، نتيجة سقوطه على سيارة. وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي باليد اليسرى والقدم اليسرى، وأسفل الذقن، وتبين قيام الشاب بإحداثها بنفسه مستخدمًا شفرتي موس عثر عليهما بداخل غرفة نومه، قبل إلقاء نفسه، وعثر على رسالة نصية مفادها أنه قام بالانتحار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.