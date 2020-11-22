اليوم السابع
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الناخبون في بوركينا فاسو يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:26 ص
الناخبون في بوركينا فاسو يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم جيش بوركينا فاسو- ارشيفية
وكالات

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يدلي 6,5 ملايين ناخب في بوركينا فاسو اليوم بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ويواجه الرئيس الحالي روش مارك كريستيان كابوري ويسعى لولاية ثانية.
ويتنافس 13 مترشحا للانتخابات الرئاسية في بوركينافاسو، وسط استمرار الاضطرابات الأمنية في عدد من مناطق البلاد، وخاصة منها القريبة من الحدود مع مالي والنيجر.
وأوردت وكالة الأنباء البوركينية أن من بين المترشحين الرئيس المنتهية ولايته روك مارك كريستيان كابوري إلى جانب عدد من المعارضين والمستقلين في البلاد.
وكانت لجنة الانتخابات في بوركينافاسو قد دعت في وقت سابق نحو 6.5 ملايين ناخب، للإدلاء بأصواتهم في هذه الاستحقاقات، التي أعلن عن عدم إجرائها في بعض المحافظات والقرى بسبب الوضع الأمني المتوتر.
يذكر أن هجمات الجماعات المسلحة في البلاد، منذ عام 2015 تسببت في مقتل مايزيد عن 1200 مدني وعسكري ، فيما تجاوز عدد النازحين فيها بسبب العنف مليون نازح.

 


بوركينا فاسو

انتخابات بوركينا فاسو

رئيس بوركينا فاسو

انتخابات الرئاسة فى بوركينا فاسو

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