اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النائب الجمهورى فريد أبتون: الناخبون قالوا كلمتهم ولا توجد أدلة على التزوير

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:26 م
النائب الجمهورى فريد أبتون: الناخبون قالوا كلمتهم ولا توجد أدلة على التزوير ترامب وبايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب الجمهورى عن ميشيجن فريد أبتون لشبكة سى إن إن الأمريكية، أن الناخبين قالوا كلمتهم ولا توجد أدلة على تزوير واسع النطاق فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، عدم اقراره بنتيجة الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الفائز جو بايدن بسبب ما اعتبره مئات الآلاف من الأصوات المزورة التى يمكنها قلب الانتخابات، وغرد ترامب عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " لا يمكن قبول نتائج الانتخابات التى أجريت بمئات الآلاف من الأصوات المزورة، وما حدث هو ما يكفى لقلب الانتخابات بسهولة".


ميشيجن

ترامب

بايدن

انتخابات

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة