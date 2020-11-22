النائب الجمهورى فريد أبتون: الناخبون قالوا كلمتهم ولا توجد أدلة على التزوير

كتب أحمد عرفة

قال النائب الجمهورى عن ميشيجن فريد أبتون لشبكة سى إن إن الأمريكية، أن الناخبين قالوا كلمتهم ولا توجد أدلة على تزوير واسع النطاق فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، عدم اقراره بنتيجة الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الفائز جو بايدن بسبب ما اعتبره مئات الآلاف من الأصوات المزورة التى يمكنها قلب الانتخابات، وغرد ترامب عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " لا يمكن قبول نتائج الانتخابات التى أجريت بمئات الآلاف من الأصوات المزورة، وما حدث هو ما يكفى لقلب الانتخابات بسهولة".