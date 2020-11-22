اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للبحوث ينتهى من تجارب معملية لـ3 أدوية ضد كورونا أثبتت فاعليتها فى العلاج

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:52 م
القومى للبحوث ينتهى من تجارب معملية لـ3 أدوية ضد كورونا أثبتت فاعليتها فى العلاج المركز القومى للبحوث
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر بالمركز القومى للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالى، عن توصل المركز لـ 3 أدوية عبارة عن "مكملات غذائية" أثبتت فاعليتها فى المساهمة بالعلاج من فيروس كورونا، وذلك بعد اختباراها معمليًا بنسبة 100%.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى عليها الآن الاختبارات الإكلينيكية بأحد المستشفيات، وحال إقرارها سيكون لها تأثير فعال فى التعامل مع المرض.

وأضاف أن المركز اجرى دراسات معملية على 140 نوعا من الأدوية المختلفة، وتم التوصل لفاعلية 5 أنواع ضد كورونا، بينها 3 مكملات ذو فاعلية عالية.

وأوضح أنه المكملات الثلاث نجحت فى القضاء على الفيروس معملياً من جرعة واحدة، مضيفًا أن المكمل الواحد كفيل بالتعامل مع الفيروس ما بين 3 لـ  5 جرعات، على مدار 3 أو 5 أيام، وبدون أي أضرار جانبية وفقاً للدراسات و الأبحاث المعملية.

وأكد أنه في حال التأكد من فاعليتها سيتم إقرارها في البروتوكولات العلاجية بالمستشفيات بعد نشر البحث العلمي الخاص بها في المجالات العالمية.

 

 


المركز القومى للبحوث

البحوث

كورونا

فيروس كورونا

الفيروس

اخبار مصر

لقاح كورونا

ادويه كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تعلن ضوابط تنظيم الرحلات والزيارات المدرسية فى ظل جائحة كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:14 م

كله بالكمامة ..أحدث صيحات التزلج على الجليد فى نيويورك لمواجهة كورونا ..ألبوم صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:00 م

مستشار الرئيس يؤكد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية فى مستشفيات كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:08 م

أداة جديدة تساعد فى التنبؤ بنتائج فيروس كورونا.. اعرفها

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:00 م

لا بديل عن الحذر.. دول تعيد نشر التوعية مع موجة كورونا الثانية.. طائرات "الدرون" فى كوريا تحذر السكان من العدوى.. النمسا تستخدم طوابع البريد لتذكير السكان بالإجراءات.. وروبوتات لفرض التباعد داخل متاجر اليابان

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة