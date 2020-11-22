القبض على مدرس متهم بالتحرش بفتاة بمصر الجديدة

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدرس اتهمته طالبة جامعية بالتحرش بها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا واقعة اتهام فتاة لمدرس بالتحرش بها بمصر الجديدة بالقاهرة.

وتبين من الفحص قيام مالكة الحساب (طالبة جامعية) بنشر الواقعة على موقع التواصل الإجتماعى لتحرشه بها، وذلك فى إطار تحذير الطالبات بالمدرسة منه.



تم ضبط المدرس وبمواجهته أشار إلى قيامه بالتواصل مع المذكورة عن طريق تطبيق "الواتس اب" للإطمئنان عليها فقط.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.