القبض على سائق سيارة خالف الأجرة المقررة وامتنع عن توصيل الركاب فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة أجرة خالف تسعيرة الأجرة المقررة، وامتنع عن توصيل الركاب فى الدقهلية.

فى ضوء تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام أحد سائقى سيارات الأجرة ميكروباص خط (الدراسات / الترعة) دائرة قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بطلب أجرة زيادة عن المقررة، ورفض الركاب دفع زيادة فى الأجرة، ما دفع السائق عن الامتناع عن توصيلهم وإنزالهم من السيارة.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إلى تحديد قائد السيارة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) وتم ضبطه والتحفظ على السيارة قيادته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.