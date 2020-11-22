وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد حتى الآن إلى 386 ألفا و486 شخصا في حين بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد إلى 8 آلاف و123 حالة وفاة.



ومازالت الفلبين تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد إصابات ووفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.