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العثور على طفل رضيع ملقى بأحد شوارع الحى الأول بالعبور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:08 م
العثور على طفل رضيع ملقى بأحد شوارع الحى الأول بالعبور الطفل الرضيع المعثور عليه بالعبور
القليوبية إبراهيم سالم

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عثر أهالي منطقة الحي الأول بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على طفل حديث الولادة ملقى على الرصيف، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالحى الأول بمدينة العبور بالعثور علي طفل رضيع ملقي علي الرصيف بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع العثور على الطفل الرضيع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطفل الرضيع ورعايته، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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العثور على رضيع

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