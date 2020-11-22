العاصمة اليابانية تسجل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو (أ ش أ)

أفاد مسؤولون بحكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه هي المرة الأولى منذ يوم 17 نوفمبر التى يقل فيها عدد الإصابات اليومية بالفيروس في طوكيو عن حاجز الـ400 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في طوكيو وصل حتى الآن إلى 37 ألفا و708 أشخاص.

وكان وزير الاقتصاد اليابانى ياسوتوشى نيشيمورا، قال اليوم الأحد، إن بلاده قد تعيد فرض قيود على عدد من يحضرون المناسبات الرياضية وغيرها من المناسبات الكبيرة للحد من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.